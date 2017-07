Brandweer vindt gewonde man in woning R’dam

Brandweerlieden hebben bij het blussen van een brand in Rotterdam een ernstig gewonde man aangetroffen in een woning. „Onze inschatting is dat hij een schotwond heeft”, zei een woordvoerder van de politie vrijdag.

De brandweer was de woning aan de Hooidrift binnengegaan nadat daar gedurende de ochtend brand was uitgebroken. „Tijdens het blussen kwamen ze het slachtoffer tegen, die niet onwel leek te zijn door de rook”, zei de woordvoerder. „Hij was ook flink gewond.”

De hulpdiensten hebben de man inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. De politie probeert te achterhalen wat hem is overkomen, maar dat onderzoek wordt bemoeilijkt door de schade aan het pand. De gevel staat volgens de brandweer op instorten.

De brand is inmiddels onder controle.