Brandweer vindt geen omgeslagen roeiboot

De brandweer heeft op de IJssel in de buurt van Deventer geen omgeslagen roeiboot of mensen in het water kunnen vinden. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De opgeroepen duikers en hulpverleners gaan volgens hem terug naar de kazerne.

Bij de Veiligheidsregio kwam rond half drie maandagmiddag een telefoontje binnen dat er op de IJssel een boot met vijf mensen aan boord zou zijn omgeslagen. Dat zou gezien zijn vanaf de Bandijk in Terwolde, een dorp recht tegenover Deventer aan de andere kant van de IJssel.

De brandweer heeft aan beide kanten van de rivier gezocht, maar niks gevonden. Volgens roeiverenigingen in de buurt is er maandagmiddag maar één roeiboot op het water en daarmee is alles in orde.