Brandweer vindt beknelde bestuurder door eCall in auto

De brandweer Amsterdam Amstelland heeft vrijdagmorgen vroeg via het veiligheidssysteem eCall, waarbij een auto na een ongeluk automatisch contact opneemt met de 112-centrale, een bestuurder gevonden die op de A2 van de weg was geraakt. De automobilist was zelf niet in staat om te praten.

Voor de brandweer Amsterdam Amstelland was het de eerste keer dat via een eCall een automobilist is gevonden, aldus een woordvoerster. De bestuurder van de auto was zwaargewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.