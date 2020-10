Brandweer stuit op drugslab in brandende keet in Weert

De brandweer heeft tijdens de bestrijding van een brand in de nacht van woensdag op donderdag in een houten keet aan de Kraanweg in het Limburgse Weert een drugslab ontdekt. Volgens een brandweerwoordvoerder zijn er „flinke explosies” geweest in het pand dat in het buitengebied ligt.

De brand werd even na 23.30 uur ontdekt en is volgens de woordvoerder inmiddels onder controle. „Of er mensen aanwezig waren in het pand, weten we niet. Evenmin of er slachtoffers zijn. Vanwege de aanwezigheid van het drugslab moeten we voorzichtig te werk gaan.” Volgens hem hebben omliggende woningen last van de rook.