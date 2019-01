In het centrum van de Groningse stad Winschoten woedt een zeer grote brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt voor de brand in een winkelpand. Er komt veel rook vrij en de brandweer roept omwonenden op ramen en deuren gesloten te houden.

Het pand staat in de Langestraat, de winkelstraat van Winschoten. Die is afgezet. De brandweer heeft assistentie gevraagd van de korpsen in Vlagtwedde en Wagenborgen.