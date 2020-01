Brandweer regio Haaglanden: 32 procent meer incidenten

De Veiligheidsregio Haaglanden kijkt terug op een drukke nacht met veel incidenten. Voor de brandweer was het zelfs een „extreem drukke” jaarwisseling: het totale aantal incidenten waar de brandweer bij betrokken was ligt 32 procent hoger dan vorige oud en nieuw. Dat meldt de Veiligheidsregio.

De brandweer handelde, tussen 31 december 00.00 uur en 1 januari 08.00 uur, in de regio 942 incidenten af. Daaronder waren twee middelbranden en veel kleine incidenten, maar ook een zeer grote brand in bedrijfspanden in Zoetermeer.