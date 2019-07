De brandweer in het Noord-Brabantse Rijsbergen heeft een persoon uit een hoogwerker gered die bezig was met eikenprocessierupsen verwijderen. De hoogwerker was scheef komen te staan op de Ettenseweg en dreigde om te vallen. De weg is afgesloten.

Rond 15.30 uur kwam een melding binnen bij de brandweer. De hoogwerker zat op 8 meter hoogte vast in de boom. Na een half uur kon de persoon worden bevrijd. De brandweer is nog bezig met het veiligstellen van het voertuig, dat nog in de boom hangt.