De brandweer heeft zondag een paard uit het kanaal in Daarlerveen moeten halen. Het dier was met amazone en al in het water terechtgekomen nadat het ergens van geschrokken was.

De ruiter wist op eigen kracht de kant te bereiken, maar reddingsdiensten met duikers en een kraan moesten er aan te pas komen om het paard op het droge te krijgen. Het dier heeft de onvoorziene duik goed doorstaan.