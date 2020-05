Brandweer redt negen koeien uit moeras in Doesburg

De brandweer is zondag in het Gelderse Doesburg uren bezig geweest om negen koeien te bevrijden die vastzaten in moerassig gebied. Alle dieren zijn inmiddels bevrijd en maken het goed, meldt de brandweer.

De hulp van de brandweer werd zondagochtend ingeroepen. De koeien zaten vast in een gebied bij de Oude IJssel. Nadat de eerste zes eruit waren gehaald, moest een mobiele kraan worden ingezet voor de laatste drie, omdat die koeien dieper in het moeras lagen. Rond 13.15 uur lukte het het laatste dier te bevrijden.

Volgens Omroep Gelderland waren de hoog drachtige dieren tot aan hun buik weggezakt en konden ze geen kant op. Ze zouden zaterdagavond waarschijnlijk zijn ontsnapt uit een weiland en daarna in het moeras aan de Koppenberch terecht zijn gekomen.