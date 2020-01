Brandweer redt man en vrouw bij twee incidenten uit blubber

In Noordbeemster en Zoeterwoude hebben zondag mensen vastgezeten in de blubber. In het Noord-Hollandse Noordbeemster ging het om een man, die enkele uren vast zat in de prut van een sloot. In Het Zuid-Hollandse Zoeterwoude zat een vrouw tot aan haar knieën in de modder en kon er niet zelf uitkomen.

De man in Noordbeemster was aan de Kruisoorderweg in de sloot een nieuw zogenoemd waadpak, dat onder meer vissers gebruiken, aan het testen toen hij vast raakte in de prut. Twee omstanders die met een hondje aan het wandelen waren, ontdekten de man en waarschuwden de hulpdiensten, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Een duikteam van de brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. Volgens de zegsman stond in de sloot wel wat water, „maar hij stond er niet tot zijn nek in”. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Gekeken wordt of hij onderkoeld is geraakt.

De vrouw in Zoeterwoude liep op een wandelpad. Daar was zij in een modderpoel terechtgekomen. De brandweer heeft haar eruit kunnen trekken. De vrouw mankeerde verder niets en wist zelf vervoer naar huis te regelen.