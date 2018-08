De brandweer heeft in Bunschoten maandag een drenkeling uit het water aan de Stadsspuit gehaald, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Buurtbewoners sloegen alarm toen ze iemand in het water zagen zwemmen die even later niet meer zichtbaar was. De drenkeling is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niets bekend over diens medische toestand.