Brandweer opnieuw vaker ingeschakeld tijdens jaarwisseling

Het aantal keren dat brandweerkorpsen deze jaarwisseling moesten uitrukken, is voor het tweede jaar op rij toegenomen. Dat blijkt uit een eerst inventarisatie van Brandweer Nederland onder 25 regio’s. De brandweer kreeg in totaal 4340 meldingen. Dat is een toename van 118 incidenten ten opzichte van de vorige jaarwisseling.

Volgens voorzitter Stephan Wevers is er veel inspanning geleverd om het aantal incidenten naar beneden te brengen. „We zitten weer op het niveau van vijf jaar geleden. De dalende trend is gekeerd. Als we de cijfers van de afgelopen jaren op een rij zetten, dan kunnen we concluderen dat alle inspanningen weinig rendement opleveren. Dit baart ons zorgen”, aldus Wevers.

Volgens de brandweer waren er grote regionale verschillen. In elf regio’s is er sprake van een behoorlijke toename van het aantal incidenten. Dit jaar vond iets meer dan de helft van de meldingen plaats in de vier grote regio’s Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland. Ook was er dit jaar weer sprake van geweld tegen brandweermannen.