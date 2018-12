Brandweer nog uren bezig in Son en Breugel

De brandweer verwacht in Son en Breugel nog uren bezig te zijn met het blussen van de brand bij een bedrijf op het industrieterrein Science Park, ten noorden van Eindhoven.

Volgens een woordvoerder heeft de brandweer het vuur onder controle, maar het is onduidelijk of het veilig genoeg is om het pand te betreden. Het kost daarom meer tijd om de brandhaarden in het pand te bestrijden.

De brand brak zaterdagochtend vroeg uit bij Prodrive Technologies, dat elektronica, mechanica en software ontwikkelt. Er waren op dat moment geen mensen in het pand aanwezig.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Omwonenden hebben het advies gekregen uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. Via een NL Alert zijn ze twee keer gewaarschuwd en doorverwezen naar de website van de gemeente voor meer informatie.

De brandweer heeft metingen uitgevoerd waaruit blijkt dat geen bijzondere gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.