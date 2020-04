Brandweer Nederland gaat nieuwe werkkleding testen

Brandweer Nederland gaat de komende zes weken nieuwe kleding voor het personeel testen. „Alle 25 regio’s krijgen deze maand tien kledingpakketten om de testen uit te voeren”, zegt Frank Huizinga van Brandweer Nederland tegen De Telegraaf.

Zo’n 250 medewerkers mogen het nieuwe uniform zes weken lang dragen om te ervaren wat er eventueel aan verbeterd kan worden. Zo kan worden bepaald welke zaken aangepast moeten worden voor de definitieve aanbesteding. Volgens De Telegraaf zal het nieuwe uniform gebruikt worden bij zogenoemde ‘lage risicotaken’ op straat en kantoor.

Onlangs is besloten dat er ook uniformiteit komt wat betreft het tenue als de brandweer moet uitrukken. Gekozen is voor een kakikleurig tenue met gele streep. „Wij willen eenheid uitstralen als brandweer en niet dat onze medewerkers er in iedere regio anders uitzien”, aldus Huizinga tegen de krant.