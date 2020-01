Brandweer mogelijk nog hele dag druk met brand Zoetermeer

Het bestrijden van de grote brand op een industrieterrein in Zoetermeer kan nog de hele dag duren. Dat meldt de gemeente Zoetermeer.

De brand begon in de nacht van dinsdag op woensdag in een pand van een papier-, ijzer- en metaalhandel aan de Industrieweg en sloeg over naar een groot opslagbedrijf. In totaal zijn er drie bedrijfspanden bij de brand betrokken.

De brandweer is woensdag aan het begin van de middag aan het nablussen. Hierbij komt nog steeds veel rook vrij. De rook verspreidt zich volgens de gemeente tussen de Industrieweg en Zoetermeer-Dorp en kan overlast veroorzaken. Wie er last van heeft, wordt geadviseerd deuren en ramen te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Ook krijgen mensen het advies contact met rook of neerslag te vermijden. Er wordt onderzocht of er schadelijke stoffen aanwezig zijn.

Mensen wordt afgeraden te komen kijken. De gemeente heeft een telefoonnummer geopend voor degenen die vragen hebben.

In het pand waar de brand is ontstaan waren twee mensen en een hond aanwezig. Een persoon is vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht.