Brandweer met vuurwerk en eieren bestookt door jongeren in Delft

Een groep jongeren die donderdagavond in Delft meerdere brandjes stichtte heeft de brandweer bekogeld met vuurwerk en eieren toen die de vuurtjes kwam blussen. De groep jongeren veroorzaakt de laatste tijd vaker overlast in de buurt, aldus de politie, die nu op zoek is naar getuigen.

De brandjes werden gesticht bij de Frederik van Eedenlaan. Rond 19.15 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd over een brandende kliko. Toen brandweermensen deze wilden blussen, werden zij bestookt met vuurwerk en eieren. Geen van de brandweermensen is hierbij gewond geraakt.