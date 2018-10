Brandweer: meer geld voor inzet na aanslagen

Het Rijk zou extra geld moeten steken in de brandweer, ambulancedienst en veiligheidsregio’s om ze beter toe te rusten op de hulp na een terroristische aanslag. Dat zegt Maikel Lenssen, die zich bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bezighoudt met beleidsadvies na terreuraanslagen.

„Het gaat er vooral om meer tijd en ruimte te krijgen voor het oefenen met onder andere de politie en DSI”, aldus Lenssen. Afgelopen weken trainden hulpdiensten uit de regio Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid in het leegstaande ziekenhuis Daniël den Hoed in Rotterdam-Zuid. Het ging om onder meer de brandweer, politie, ambulance, Dienst Speciale Interventies (DSI) en het noodhulpteam van het Rode Kruis. De diensten oefenden verschillende scenario’s na een terroristische aanslag.

„Die oefeningen zijn heel belangrijk”, stelt Lenssen. „In Nederland is het dreigingsniveau nog steeds substantieel. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Dat blijkt ook wel uit de aanslag op het het Centraal Station in Amsterdam en de aanhouding van een aantal verdachten in Arnhem.”

Een terrorist wil zo veel mogelijk slachtoffers maken. Agenten die als eerste aankomen moeten het geweld verstoren en als het mogelijk is stoppen. De agenten krijgen zo snel mogelijk hulp van specialistische eenheden als DSI. „Maar ook ambulance- en brandweermedewerkers worden geconfronteerd met extreem moeilijk omstandigheden”, zegt Lenssen. „Bij een aanslag hebben de slachtoffers vaak levensbedreigende verwondingen zoals bijvoorbeeld slagaderlijke bloedingen. Verwondingen waardoor slachtoffers snel kunnen overlijden. Ook brandweermedewerkers worden daarom getraind om de bloedingen te stoppen. Door met elkaar te trainen en kennis en vaardigheden uit te wisselen in realistische oefeningen maken we het verschil tussen leven en dood.”

Lenssen constateert dat er wel extra geld is geïnvesteerd in politie, defensie, marechaussee en inlichtingendiensten en in mindere mate of helemaal niet in de brandweer en ambulancedienst. Lenssen vindt dat jammer. Naast meer oefentijd speelt bij de brandweer en ambulancedienst ook de discussie of er specialistische teams uitgerust met tactische vesten en ballistische helmen moeten komen. Die moeten na een aanslag in de frontlinie met de politie en DSI kunnen opereren.