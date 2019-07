Een onbekend aantal kippen is donderdag om het leven gekomen als gevolg van de hitte in stallen aan de Graven in Neer, vlak bij Roermond. De brandweer is uitgerukt om de zeven stallen met 140.000 kippen te gaan koelen. Dit omdat de eigen ventilatie in de stallen de hitte niet meer aankan, laat de brandweer weten.

Hoeveel kippen inmiddels aan de hitte zijn bezweken en om wat voor hennen het gaat, kon de woordvoerder niet zeggen. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.