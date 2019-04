Brandweer klaar met nablussen papierbedrijf

De brand bij papierrecyclingbedrijf Peute in Dordrecht, waar duizenden tonnen papier in vlammen opgingen, is voorbij. De brand brak maandagavond uit in een loods, een etmaal later was de brandweer klaar met nablussen. Omwonenden mogen wat de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid betreft ramen en deuren weer openen en de ventilatie mag weer aan.

De DCMR Milieudienst Rijnmond kreeg veel klachten binnen over rookoverlast door de brand bij het bedrijf aan de Dordtse Veerplaat. Tijdens de brand werd iemand die rook had ingeademd had behandeld door ambulancepersoneel. Verder raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend.