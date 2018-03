Brandweer inspecteert ingestort huis in Made

In de Brabantse plaats Made moest de brandweer maandagavond poolshoogte nemen bij een deels ingestort huis. De zijgevel van de woning was ingestort. Dit werd volgens Omroep Brabant veroorzaakt door werkzaamheden aan het riool door de eigenaar van woning.

„De man heeft zelf geen melding gedaan van de instorting, maar de gemeente heeft ons wel gevraagd om te kijken of de situatie veilig is voor omwonenden”, aldus de woordvoerder van de brandweer. Volgens hem is de woning door een aannemer gestut en de energie voor de veiligheid afgesloten. De straat is afgesloten geweest.

De eigenaar van de woning was volgens Omroep Brabant bezig met de vernieuwing van het riool. De zijkant van de woning is ingestort. Er was niemand aanwezig in de woning toen dat gebeurde.