Brandweer houdt natuurbrand in Deurnese Peel in de gaten

De grote veenbrand in natuurgebied de Deurnese Peel in Brabant wordt in de nacht van maandag op dinsdag door de brandweer en Staatsbosbeheer in de gaten gehouden. In de ochtend wordt opnieuw bekeken hoe brand verder wordt bestreden, meldt de gemeente Deurne.

De brand brak maandag rond 12.45 uur door nog onbekende oorzaak uit en verspreidde zich sindsdien door de straffe wind steeds verder. Er zijn nu nog twee brandhaarden. Eén nabij het Leegveld en één in het verlengde van de Eikenlaan, in de Mariapeel.

De laatstgenoemde brandhaard werd maandag bestreden met onder meer een Chinook-blushelikopter van Defensie. Ook een speciaal brandweerteam uit Overijssel is ingeschakeld bij de bestrijding van de branden. Mogelijk worden beide dinsdag weer ingezet.

Vanwege de brand moest maandagavond een zorgcentrum in Liessel ontruimd worden. Omdat een aantal bewoners mogelijk besmet is met het coronavirus werden zij met een speciale taxibus vervoerd.

Door de veenbrand ligt een groot deel van Zuidoost-Brabant onder de rook. De hulpdiensten hebben mensen in de regio via meerdere NL-Alerts opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.