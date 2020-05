Brandweer heeft nog dag nodig voor nablussen in Hapert

Bij een transportbedrijf in Hapert (Noord-Brabant) woedt een grote brand. Het bedrijfspand is grotendeels ingestort. De brandweer laat het pand vrijdagavond en -nacht gecontroleerd uitbranden. Zaterdag gaat een sloopbedrijf het pand en de brandresten uit elkaar halen en begint het nablussen. De rookoverlast zal tot en met zaterdag aanhouden, waarschuwt de brandweer.

De brand is inmiddels onder controle. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen. Er is veel rook en stankoverlast in de buurt. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Bij de bluswerkzaamheden is een hoogwerker van de brandweer ten prooi gevallen aan de vuurzee. „Het voertuig stond dicht bij het pand om de brand op het dak van het pand te verkennen. Op het moment dat de brand stevig uitbreidde, had het voertuig een storing”, vertelt de woordvoerder van de brandweer. „Door de rook, hitte en de vlammen lukte het niet meer de wagen te verplaatsen.”

De brandweer krijgt assistentie van collega’s van de Koninklijke Luchtmacht, afkomstig van de Vliegbasis Eindhoven.

Veel chauffeurs van het transportbedrijf waren vrijdagmiddag onderweg naar Hapert om de vrachtwagens te stallen voor het pinksterweekend. Het bedrijf heeft elders plaats geregeld om alle vrachtauto’s te parkeren. Het merendeel van de vrachtwagens was nog weg toen de brand uitbrak, zegt de brandweerwoordvoerder. Een aantal vrachtwagens stond al wel geparkeerd bij het bedrijf aan de Diamantweg.