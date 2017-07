Brandweer heeft lang werk aan brand Limburg

De brandweer is nog dagen of weken bezig met het blussen van de brand in de grotten aan de grens bij Maastricht. In de grotten, waar donderdagavond brand uitbrak, lag 800 kuub hooi en stro opgeslagen.Als gevolg daarvan ligt Maastricht onder rook en stank. De koeien die in de grotten stonden, bleven ongedeerd.

Door de enorme hitte van de brandende hooibalen zijn er mergelblokken omlaag gevallen en stortte een mergelwand in. De brandweer gaat daarom de grotten niet meer in en probeert het vuur van buitenaf te blussen met een speciale brandweerwagen. Twee verdachten, opgepakt om brandstichting, zijn weer vrijgelaten.

In de grotten mocht hooi en stro liggen en er mochten ook runderen worden gestald. Dat blijkt uit een vorig jaar afgegeven vergunning door de provincie Limburg aan een Belgische veehouder. De ingang van de grot ligt in Kanne, op Belgisch grondgebied, maar de grotten zijn Nederlands. Vrijdag was lang onduidelijk of er een vergunning was voor de opslag van hooi, en wie de vergunning had afgegeven. Maastricht en provincie wezen aanvankelijk naar elkaar. Uiteindelijk bleek de provincie de vergunningverlener.

Er was volgens de provincie geen reden om de vergunning te weigeren. De provincie heeft de vergunning getoetst met het oog op instorting. De stabiliteit van de grotten werd goed bevonden, zowel het dak als de steunpilaren.