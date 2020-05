Brandweer heeft het druk met onbekende stank in Honselersdijk

In het Zuid-Hollandse Honselersdijk zijn sinds vrijdag tientallen meldingen van stankoverlast gedaan bij politie en brandweer. Bewoners klagen over een gasachtige geur, maar bij onderzoek is geen gaslek gevonden. De brandweer is de afgelopen dagen al zeven keer uitgerukt.

Een zegsman van Veiligheidsregio Haaglanden meldt dat de bron waarschijnlijk in het buitengebied van het dorp ligt. „Daar is een verhoogde concentratie van een benzineachtige stof gemeten”, zei hij. De woordvoerder kon nog niet zeggen om welke brandstof het precies gaat. Verder onderzoek moet dat nog uitwijzen.

Als de bron is gevonden, wordt volgens de veiligheidsregio het rioolnet gespoeld. De bewoners worden hiervan op de hoogte gesteld omdat er dan opnieuw kans bestaat op tijdelijke stankoverlast. Onduidelijk is of dat maandagavond nog gaat gebeuren.

Maandagmiddag kwamen opnieuw enkele meldingen binnen en is de brandweer opnieuw ter plaatse gegaan. Op meerdere plaatsen werden metingen uitgevoerd. De meldingen van stank komen uit een gebied van enkele honderden meters lang en verspreid over enkele straten. Er is niemand onwel geworden of anderszins getroffen door de stank.