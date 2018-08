Brandweer heeft handen vol aan brand bij Born

De brandweer heeft dinsdagmiddag de handen vol aan uitwaaierende natuurbranden bij de Zuid-Limburgse plaatsen Born, Limbricht en Holtum. De branden in de kurkdroge natuur braken rond 15.00 uur uit. Hoewel de brandweer enkele brandhaarden snel onder controle had, woedde er om 17.00 uur nog een bosbrand aan de Rollenweg, tegenover autofabriek VDL NedCar. Een deel van het bos is volgens de brandweer al verloren gegaan.

Vooralsnog is er geen direct gevaar voor VDL NedCar, aldus de woordvoerster. Ook een aan de rand van het bos gelegen hotel, dierenasiel en tankstation lopen nog geen gevaar.

Wel moesten de deuren en ramen van een nabijgelegen groot distributiecentrum van Mitsubishi worden gesloten in verband met de rook. Het dierenasiel heeft alle dieren naar binnen gehaald.

Op andere plaatsen in de buurt heeft de brandweer inmiddels het vuur onder controle. Wel kan het nablussen daar nog uren duren.

De Zuid-Limburgse brandweer riep de hulp in van Noord-Limburgse korpsen uit onder meer Roermond en Venlo om het vuur de baas te worden.