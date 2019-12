Brandweer gaat meer drones inzetten

De brandweer gaat vaker drones gebruiken. Dat zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland in de Telegraaf.

„We hebben dit jaar meer dan 150 vluchten uitgevoerd en het blijkt dat drones nu al onmisbaar zijn als onze ogen en neuzen in de lucht. Wat ons betreft beschikt iedere veiligheidsregio snel over een exemplaar, dat soms het verschil kan maken tussen leven en dood.”

Volgens Wevers kan een drone ongekend veel informatie verschaffen. „De camera’s die onder zo’n apparaat hangen, zijn fantastisch en kunnen tot wel dertig keer inzoomen. Het is bijvoorbeeld een geweldig hulpmiddel bij incidenten waar gevaarlijke stoffen mee zijn gemoeid. Een drone kan dan een perfect overzicht bieden van vuurhaarden, voordat wij mensen inzetten om het vuur te bestrijden. Datzelfde kan natuurlijk bij natuurbranden. Want lokaliseer maar eens een bosbrand. Via een drone kunnen we de coördinaten exact bepalen, zodat de bluswagens zo snel mogelijk ter plaatse zijn.”

Nu beschikken vier veiligheidsregio’s over een drone, maar de vloot zal komend jaar worden uitgebreid, aldus Wevers.