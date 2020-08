Brandweer extra alert op natuurbranden

De brandweer en natuurbeheerders zijn de komende dagen extra alert op natuurbranden. Door aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand in een groot deel van het land zeer hoog. Dat geldt met name voor Noord-Holland, een deel van Zuid-Holland, Het Gooi en het hele zuidoosten van het land, van Limburg tot en met Overijssel.

Bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag, aldus de brandweer, die erop wijst dat een weggegooide sigarettenpeuk of een stuk glas al een enorme bos- of heidebrand kunnen veroorzaken. Daarom zijn kampvuren, barbecues en ander open vuur in natuurgebieden op dit moment verboden. In het midden van het land zoekt het patrouillevliegtuig van de brandweer vanuit de lucht naar mogelijke brandhaarden.