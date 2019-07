Brandweer extra alert op natuurbranden

In bijna het hele land is de brandweer extra alert op het ontstaan van natuurbranden. Het is alweer dagenlang warm en droog in Nederland en er wordt geen regen voorspeld. In combinatie met wind kan een klein vuurtje zich dan makkelijk uitbreiden tot een grote brand, waarschuwt de brandweer.

Tot vorig jaar gebruikte de brandweer ‘code oranje’ en ‘code rood’ als er sprake was van een flink verhoogd risico op natuurbranden. Nu wordt de extra alertheid aangeduid met fase 2. Fase 2 betekent dat bijna alle gemeenten een stookverbod hanteren. Ook fakkels, wensballonnen en barbecueën in de natuur zijn meestal verboden. De brandweer rukt met extra materieel uit en controleert boven de Veluwe ook vanuit de lucht.

Ook de waterschappen merken dat de droogte snel toeneemt. Volgens het Brabantse schap Aa en Maas is het tekort aan regen zelfs groter dan vorig jaar om deze tijd. Waterschap Vechtstromen in Overijssel schat dat de droogte ongeveer gelijk is. Met name in het zuiden en oosten van het land vallen beken en riviertjes droog. Er wordt botulisme gesignaleerd. Sommige bomen laten al blad vallen.