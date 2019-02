Brandweer: elke dag meldingen CO-vergiftiging

Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting starten maandag met een campagne om te wijzen op het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. Bij de brandweer komen dagelijks meerdere meldingen over een mogelijke CO-vergiftiging binnen. „Het is van levensbelang dat mensen zich bewust zijn van het risico op een vergiftiging en hoe je die kunt voorkomen”, zegt een woordvoerster van Brandweer Nederland.

Cijfers over het aantal vergiftigingen zijn er nog niet, maar de brandweer is dat wel in kaart aan het brengen. Koolmonoxide ontstaat bij een onvolledige ontbranding. Het is giftig en je ruikt, ziet en proeft het niet. Het is daarom belangrijk een koolmonoxidemelder op te hangen, op de juiste plaats - niet alleen bij geisers en gaskachels, maar ook bij (moderne) cv-ketels, stelt de brandweer.

Belangrijk onderdeel van de campagne is een online-kennistest. Verder zijn er adviezen over het plaatsen van melders, het inschakelen van een erkend installateur en het ventileren van het huis. Uit een enquête die de Brandwonden Stichting hield, blijkt dat 85 procent van de mensen denkt geen risico te lopen. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan geen koolmonoxidemelder in huis te hebben. De Brandwonden Stichting doet onder meer mee aan de campagne omdat een deel van de brandwondenpatiënten ook een CO-vergiftiging heeft opgelopen.