Brandweer bezig met nablussen Varsseveld

De brandweer is vrijdagochtend nog bezig met het nablussen van de brand bij een afvalverwerkingsbedrijf in Varsseveld (Gelderland). De brand in de afvalberg ontstond donderdagmiddag en laaide in de avond weer op.

Het wachten is nog op resultaten van metingen naar gevaarlijke stoffen in de rook. In de buurt klaagden mensen namelijk over prikkelende ogen en lippen.

Tien woningen aan de Sinderenseweg waren ontruimd, zo’n 25 bewoners moesten even elders onderdak vinden. Ook het treinverkeer op het spoor dat vlak naast het bedrijf ligt, was stilgelegd maar de treinen rijden inmiddels weer.

Bij het bedrijf is volgens lokale media vorige week nog een grote inval gedaan, waarbij allerlei overtredingen zijn vastgesteld. Zo waren de afvalbergen veel hoger dan toegestaan, lag er te veel asbest op het terrein en waren er problemen met de veiligheid van het personeel. Verder sommeerde de provincie het bedrijf onder meer om een opslag met accu’s te ontruimen.