Brandweer bezig met blussen vreugdevuur

De brandweer is begonnen met het blussen van het vreugdevuur in Scheveningen. De bluswerkzaamheden zullen naar verwachting uren in beslag nemen. De brand wordt geblust met containers water die vanuit de haven van Scheveningen naar het strand worden gereden. Ook worden shovels ingezet. De brandweer waarschuwt voor mogelijke rookoverlast.

Het vreugdevuur op het stand bij Scheveningen liep tijdens nieuwjaarsnacht uit de hand. De stevige wind vanuit zee blies vliegvuur Scheveningen in. Daardoor ontstonden meerdere branden bij woningen en in de duinen. De exacte omvang van de schade is niet bekend.

De boulevard bij Scheveningen werd vanwege de onveilige situatie ontruimd. Omdat het publiek niet wilde meewerken werd de Mobiele Eenheid van de politie ingezet. De brandweer concentreerde zich eerst op het bestrijden van de branden in Scheveningen zelf en het nathouden van gebouwen in de omgeving, zoals de Oude Kerk aan de Keizerstraat.

De boulevard van Scheveningen ligt bezaaid met as. Ook vatten veel fietsen door het vliegvuur vlam. Niemand raakte gewond. De brandweer kon nog niets zeggen over hoe het vreugdevuur uit de hand heeft kunnen lopen. Weerdiensten waarschuwden eerder al voor een vrij krachtige westenwind bij de kust tijdens oud en nieuw.

Op het strand in Den Haag strijden Scheveningen-dorp en Duindorp jaarlijks om wie het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur van Den Haag kan maken. De brandstapel in Duindorp leidde niet tot problemen.