Brandweer bestrijdt natuurbrand in de Cartierheide bij Eersel

In natuurgebied de Cartierheide bij Hapert en Eersel, vlakbij Eindhoven, is dinsdagmiddag 4 hectare natuur afgebrand. Door snel optreden wist de brandweer erger te voorkomen, aldus een woordvoerder.

De brandweer zette twee pelotons bestaande uit tien bluswagens en enkele waterwagens in bij het bestrijden van de brand.

De heidebrand brak rond 17.00 uur door nog onbekende oorzaak uit. Twee uur later had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen samen met Staatsbosbeheer neemt nog enige tijd in beslag. De Cartierheide maakt onderdeel uit van natuurgebied De Kempen.