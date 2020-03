Brandweer bergt lichaam in Maas na zoekactie

Duikers van de brandweer hebben vrijdagavond in de Maas een levenloos lichaam gevonden. Dit meldt de politie na een zoekactie naar een drenkeling die de hele dag in beslag nam.

Hulpdiensten kregen vrijdag een melding dat bij de sluis van het Limburgse dorp Belfeld een persoon overboord was gevallen van een schip dat op de Maas voer in noordelijke richting. Brandweer, ambulance, Rijkswaterstaat en politie zochten langs de oevers naar de vermiste. Uiteindelijk wist een brandweerboot die was uitgerust met sonarapparatuur het lichaam te lokaliseren.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet onderzoek naar de oorzaak.