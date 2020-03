De hulpdiensten hebben een gezonken boot in de Maisbaai in Middelburg niet kunnen bereiken en doorzoeken. Dat meldt de veiligheidsregio Zeeland Veilig. Een duikteam van de brandweer was met behulp van de politie op zoek naar het jacht.

Zondagochtend kwam een melding binnen waarna de hulpdiensten uitrukten. Even later verdween de boot volledig onder water. Zondagmiddag besloot de veiligheidsregio om de zoektocht te staken.