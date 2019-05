Brandweer Amsterdam ontslaat lid Hells Angels

Een medewerker van de brandweer Amsterdam is ontslagen omdat hij lid is van motorclub Hells Angels. Dat bevestigt een woordvoerster na een bericht hierover in Het Parool. Het is de eerste keer dat dit op deze grond gebeurt. Volgens de zegsvrouw zijn er voor zover bekend geen andere motorclubleden werkzaam bij de brandweer in de hoofdstad.

Het werken voor de overheid en het lidmaatschap van dit soort clubs zijn volgens de woordvoerster onverenigbaar. Vorig jaar maakte commandant Leen Schaap bekend dat hij leden van motorbendes wil weren. Voorzitter Bas Eenhoorn van de veiligheidsregio, waarnemend burgemeester van Amstelveen, was het helemaal met hem eens. „Als de politie in staat is deze mensen te weren omdat ze niet integer zouden zijn, moeten we ons afvragen waarom wij vinden dat het bij de brandweer of de vuilophaaldienst niet kan.”

Ook Defensie wil niet langer leden van motorbendes in dienst. Woensdag werd bekend dat het ministerie het voornemen heeft de verklaring van geen bezwaar (VGB) in te trekken van "enkele" militairen die lid zijn van motorbendes. Daardoor kunnen die niet langer voor Defensie werken.