Brandweer A’dam trekt vrouwen met sportklas

De Amsterdamse brandweer heeft een speciale sportklas opgezet voor vrouwen. Deze speciale training bereidt ze voor op het zware toelatingstraject. Het korps wil hiermee meer vrouwen trekken, bevestigt een woordvoerster een bericht hierover bij de NOS.

In het personeelsbestand van de hoofdstedelijke brandweer zijn vrouwen nog schaars. Van de vijfhonderd professionele brandweerlieden zijn er tien vrouw. Volgens de woordvoerster hikken ze vaak tegen de pittige sporttest aan. In de lessen trainen de potentiële brandweervrouwen kracht en techniek. „Je leert bijvoorbeeld hoe je over een blinde muur van 1.80 meter moet springen.” Verder is er onder meer een zwemtest, een duurloop en een grote hindernisbaan die de dames moeten zien te overwinnen.

Op dit moment doen er dertien vrouwen mee aan de sportklas, maar er is nog plek voor veel meer, benadrukt de zegsvrouw.