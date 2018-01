Brandstichting in Hilversumse horecazaak

Een onbekende man heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gesticht in een horecagelegenheid aan de Neuweg in Hilversum. Een man, een vrouw en hun kindje die boven de zaak wonen moesten naar het ziekenhuis voor controle. Ze hadden rook ingeademd.

Een getuige hoorde rond 3.30 uur glasgerinkel. Hij zag voor de toegangsdeur van het restaurant een donker geklede man die door de ingeslagen ruit met een jerrycan in zijn hand naar binnen stapte. Kort daarna kwam de man weer naar buiten waarna er brand uitbrak. De brandstichter rende vervolgens weg.

De horecazaak brandde volledig uit. In de nieuwjaarsnacht had het restaurant al schade opgelopen, nadat er vuurwerk het pand in was gegooid. Hierbij raakten de voordeur en een ruit zwaar beschadigd.