Brandstichters actief op wc’s in Utrecht

Op twee drukke plekken in Utrecht is zaterdag brand gesticht, beide keren op toiletten. De brandjes woedden kort op Utrecht Centraal en in de Jaarbeurs. Niemand raakte gewond. De politie zoekt de daders.

In de Jaarbeurs was de Motorbeurs aan de gang. Publiek heeft er volgens de politie geen last van gehad, al werd de centrale hal even ontruimd. Een prullenbak en een handdoekautomaat stonden in brand.

Ook op het station was de brand in een toiletgroep. Reizigers moesten de hal korte tijd verlaten. De sprinklerinstallatie had de vlammen snel gedoofd.