Brandstichter flat in Venlo aangehouden

De politie heeft de man aangehouden die wordt verdacht van het in brand steken van zijn eigen woning in een appartementencomplex in Venlo. Hij zou dinsdagmiddag het vuur hebben aangestoken in zijn eigen woning op de derde verdieping, ging er vandoor in een auto en was sindsdien spoorloos. Volgens een burgernetbericht gaat het om een 66-jarige man.

Tijdens de brand aan de Brahmsstraat hebben de hulpdiensten vijf appartementen op de derde etage geëvacueerd. Nadat de brand geblust was, konden de bewoners weer terug naar huis. Binnen een half uur had de brandweer het vuur onder controle. Het appartement waar de brand woedde, is onbewoonbaar geworden.