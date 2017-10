Op het dek van een vrachtschip in industriegebied De Vondelingenplaat in Rotterdam is brand uitgebroken. Daarbij is iemand gewond geraakt. „Over de aard van de verwondingen is nog niets te zeggen. Een ambulance is ter plaatse”, aldus de Veiligheidsregio Rijnmond. Het vuur wordt door de brandweer bestreden. „Het sein brand meester is nog niet gegeven”, aldus de woordvoerster. Volgens haar komt bij de brand niet veel rook vrij.