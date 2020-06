Aan boord van een boot op de Loosdrechtse Plassen is zaterdag korte tijd een kleine brand geweest. De motor van de acht meter lange schuit vatte vlam. Een politieboot die in de buurt was, kreeg de brand snel onder controle.

De vier opvarenden zijn ongedeerd. De boot is met het viertal aan boord naar de kant gesleept, meldt de brandweer Gooi en Vechtstreek.

In de haven aan het Breukeleveensemeentje heeft de brandweer zich over het nablussen ontfermd.