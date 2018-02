Het treinverkeer rond Schiphol is donderdagavond ontregeld geweest door een brandje in het toilet van een passagierstrein. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het treinverkeer van en naar Schiphol lag wel enige tijd stil door dit incident.

Omstreeks 23.30 uur meldde de NS dat het treinverkeer van en naar de luchthaven weer op gang kwam.