Brandende auto rijdt politiebureau Kerkrade in

Een brandende auto met daarin een of meerdere jerrycans is vrijdagochtend een politiebureau in Kerkrade ingereden. Volgens de politie raakte niemand gewond.

Het incident gebeurde even na 05.00 uur aan de Kerkradersteenweg. De auto reed daar door de glazen pui van de ingang van het bureau. Volgens een woordvoerder van de politie stond zeker een jerrycan in brand en is de auto mogelijk het bureau ingeduwd.

Het vuur kon snel worden geblust. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Aan de hand van het kenteken, wordt nagegaan van wie de auto is.