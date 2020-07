‘Branden Siberië leggen gebied van 4,5 keer Nederland in de as’

Enorme natuurbranden in Siberië hebben in 2020 al 19 miljoen hectare in de as gelegd, stelt Greenpeace op basis van satellietgegevens. Het verschroeide gebied is daarmee ruim 4,5 keer zo groot als Nederland. Iets meer dan de helft van het verbrande gebied, 10 miljoen hectare, bestond volgens de milieuorganisatie uit bos.

„Het enorme Siberië is een klimaatbrandhaard geworden,” stelt hoofd Biodiversiteit Hilde Stroot van Greenpeace Nederland. De organisatie stelt vast dat de Russische autoriteiten er niet in slagen de branden te stoppen. De Russische tak van Greenpeace pleit voor meer investeringen in bosbeheer. Niet alleen om te voorkomen dat inwoners van de regio schadelijke rook inademen, maar ook omwille van het klimaat. Bomen houden koolstofdioxide (CO2) vast. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is het behoud van bossen daarom cruciaal.

De branden ontstaan door uiteenlopende oorzaken, van blikseminslag tot menselijk handelen. Greenpeace signaleert dat veel branden beginnen aan rivieroevers. Dat duidt op kampvuren als oorzaak, aldus de organisatie. „Ook de preventieve branden die juist bedoeld zijn om bosbranden te onderbreken, lopen vaak uit de hand en worden dan juist een oorzaak van verdere branden.”

Een ander probleem is dat bedrijven die hout kappen overgebleven resten weg moeten branden. Dat loopt geregeld uit de hand.