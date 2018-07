Branden in bedrijven en natuur

Branden in bedrijven en natuurbranden hebben donderdag veel schade aangericht. Dat was onder andere het geval in Barneveld en Varsseveld en in natuurgebieden in Brabant en op Schiermonnikoog.

Bij Flamingo Parket in Barneveld woedde donderdag brand in een filterinstallatie. De brandweer wist het vuur vrij snel onder controle te krijgen. Vrijdagochtend bleek er bij het bedrijf een container met zaagsel in brand te staan. Waarschijnlijk heeft het vuur de hele nacht gesmeuld en laaide het vrijdagochtend op.

In Varsseveld, bij Doetinchem, ontstond donderdagmiddag een grote brand bij afvalverwerker Ter Horst. De brand woedde in drie afvalbergen van ongeveer 1500 kubieke meter restafval. De brandweer riep extra mankracht op omdat personeel met deze hitte eerder moet worden afgelost. Na enige tijd leek de brandweer het vuur onder controle te hebben. Donderdagavond laaide het echter weer op. In de buurt klaagden mensen over prikkende ogen en lippen. Tien woningen werden ontruimd. Bij Ter Horst werd vorige week nog een grote inval gedaan waarbij allerlei overtredingen werden vastgesteld. Zo waren de afvalbergen veel hoger dan toegestaan en lag er te veel asbest op het terrein. Ook moest het bedrijf een opslag met accu’s ontruimen.

Een brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een strandpaviljoen in Stavoren grotendeels verwoest. Niemand raakte gewond. Het strandpaviljoen bevindt zich aan het IJsselmeer bij de buitenhaven van de Friese stad. Vanwege de rook werden mensen op de boten door de brandweer gewaarschuwd.

Aan de westkant van Schiermonnikoog woedde donderdag een duinbrand. Na anderhalf uur was de brand onder controle. Het vuur woedde op een terrein van 500 bij 30 meter, aldus een woordvoerder. De brandweer op het Waddeneiland werd geholpen door het zogenoemde ondersteuningspeloton: speciaal opgeleide boeren met hun eigen landbouwvoertuigen.

In het Brabantse Maarheeze is donderdagmiddag een bosgebied van 200 bij 200 meter afgebrand. Ongeveer honderd brandweerlieden en vijftien blusvoertuigen rukten uit. Ook vanuit Limburg kwam er hulp.

Het aantal natuurbranden is in juli sterk toegenomen. Van 1 tot en met 25 juli werden er 1143 bos-, heide- en andere buitenbranden gemeld, tegen 187 in heel juli 2017. Dat blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl. Sinds begin dit jaar zijn er 1920 meldingen geweest van natuurbranden, waarmee de teller nu al hoger staat dan in heel 2017. Toen waren er in totaal 1645 meldingen. Dit jaar kwamen de meeste meldingen (50) tot nu toe van de heide in Oldebroek.