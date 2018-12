Branden door vonken vreugdevuur Scheveningen

Door de lucht vliegende vonken van het grote vreugdevuur op het strand in Scheveningen veroorzaakt branden in de omgeving. Volgens de brandweer zijn onder meer branden ontstaan in de duinen. De boulevard van Scheveningen is ontruimd omdat het vreugdevuur op het strand te groot is geworden.

De brand veroorzaakt te veel hitte waardoor het voor de toeschouwers op de boulevard onveilig werd. Het vliegvuur waait over straat, zo is te zien op sociale media.

Op het strand in Den Haag strijden Scheveningen-dorp en Duindorp jaarlijks om wie het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur van Den Haag kan maken.