Branden Boxmeer mogelijk aangestoken

De politie houdt er rekening mee dat twee branden die in de nacht van donderdag op vrijdag in Boxmeer (Noord-Brabant) woedden, zijn aangestoken. De gymzaal van een middelbare school aan de Doctor Peelenstraat werd verwoest door brand en ook het clubgebouw van een motorsportclub werd in de as gelegd.

De brandmeldingen volgden donderdagavond laat op tien minuten van elkaar. „Het valt op dat in zo’n korte tijd en op zo’n korte afstand van elkaar brand ontstaat. We houden daarom rekening met een verband”, zei een politiewoordvoerder.

Meerdere brandweerkorpsen rukten uit om de branden te bestrijden en het nablussen duurde tot vrijdagochtend.

De gymzaal van de school werd gerenoveerd. De nabijgelegen basisschool heeft veel rookschade opgelopen. De gemeente bekijkt nog of de kinderen maandag naar school kunnen.