Brandbrief: stop criminaliseren van reddingswerk bij migranten

Tientallen organisaties (waaronder VluchtelingenWerk, Amnesty International en Sea Watch) hebben met een brandbrief CDA, VVD en SGP opgeroepen om de vervolging van reddingswerkers tegen te gaan. Deze partijen steunden onlangs een motie om een clausule te schrappen uit het Europese Migratiepact. Die clausule houdt in dat reddingswerkers niet mogen worden vervolgd voor het faciliteren van illegale migratie als ze op zee mensen redden.

Volgens de motie van Forum voor Democratie fungeren de non-gouvernementele organisaties (ngo's) bij reddingswerk op zee als een "illegale pendeldienst". In de motie wordt de regering gevraagd om binnen de EU steun te zoeken voor het schrappen van de clausule. Die ngo's stellen nu in de brief dat het vervolgen van reddingswerkers op grond van het uitvoeren van reddingsoperaties in strijd is met het internationale recht. Bovendien zou dat reddingswerk helemaal geen aanzuigende werking hebben op illegale migratie. Steun aan de motie gaat levens kosten, voorspellen ze.

In Italiƫ en Griekenland worden reddingsschepen regelmatig aan de ketting gelegd zodat ze geen reddingsacties kunnen uitvoeren. Ook zijn er sinds het begin van de vluchtelingencrisis tientallen rechtszaken tegen reddingswerkers opgestart, aldus de afzenders. Sinds 2014 zijn al meer dan twintigduizend migranten verdronken op de Middellandse Zee op weg naar Europa.

De bijna veertig ngo's roepen de Nederlandse regering op een humanitaire uitzonderingsclausule op te nemen in de wet. Die moet ervoor zorgen dat reddingswerkers niet mogen worden vervolgd voor hun reddingsacties.