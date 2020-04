Brandbrief gehandicaptenzorg aan Kamer om corona

De ondernemingsraden van twee grote organisaties in de gehandicaptenzorg in Limburg, Brabant en Gelderland luiden in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok over de werkomstandigheden. Volgens de raden van Daelzicht en Dichterbij lopen zorgmedewerkers in het hele land grote risico’s door vaak onbeschermd werken in deze coronatijd.

Medewerkers moeten in crisissituaties vaak snel ingrijpen en dan is er geen tijd voor beschermende maatregelen, aldus de organen. De constante stress op de werkvloer vergroot de kans op PTSS (posttraumatische stressstoornis), zeggen ze.

Voor de 170.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg is het „haast onmogelijk om de RIVM-richtlijnen rond social distancing en hygiënemaatregelen in acht te nemen. Onze cliënten begrijpen dit niet”, aldus Bert Impelmans en Henk Haenraets, voorzitters van de ondernemingsraden van respectievelijk Daelzicht en Dichterbij.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers zijn volgens hen nog steeds niet overal beschikbaar, en er zijn maar weinig medewerkers met klachten getest. Medewerkers kunnen geen 1,5 meter afstand houden omdat cliënten dat niet toelaten.

Daar komt bij dat cliënten in de gehandicaptenzorg niet begrijpen of snel weer vergeten waarom ze 1,5 meter afstand moeten houden, niet snappen waarom er niet met de begeleiding geknuffeld kan worden, ze ondanks besmetting en daarbij horende quarantaine gaan dwalen en veel hulp en verzorging nodig hebben waarbij de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd.