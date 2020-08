Brandbrief: coronamaatregelen „buitenproportioneel”

De coronaspoedwet die deze donderdag is ingediend, ligt zwaar onder vuur. Honderden artsen vinden de maatregelen te streng.

De wet „behelst nog altijd buitenproportionele strafmaatregelen, privacyschendingen, inbreuk op lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht, naast extreme macht binnen één departement.”

Dat is te lezen in een brief die onlangs aan de Tweede Kamer is gestuurd en is ondertekend door ruim 800 artsen, 1000 medische professionals en 17.000 bezorgde burgers. Voor het perspectief: Nederland telt bijna 74.000 BIG-geregistreerde artsen en ruim 200.000 verpleegkundigen.

„De maatregelen zoals genoemd in het wetsvoorstel, betreffen onder meer verplichte sociale distantie, (semi-)verplichte isolatie, hygiënemaatregelen en verplichte persoonlijke beschermingsmaatregelen”, meldt de brief. „Aan het begin van de uitbraak waren deze maatregelen begrijpelijk. Gaandeweg is er echter door vele deskundigen en wetenschappers aan de alarmbel getrokken, omdat de middelen ernstiger zijn dan het leed dat zij proberen te voorkomen.”

Dit is niet de eerste keer dat een aantal artsen protesteert tegen het kabinetsbeleid. Eind juni verscheen er een brandbrief met dezelfde strekking, geschreven door een groep van 81 artsen en ondertekend door bijna 6000 mensen.

Tegenpetitie

Huisarts Nico Terpstra uit Venhuizen (Noord-Holland) begon daarop een tegenpetitie waarin artsen juist hun steun konden betuigen voor de overheidsmaatregelen. Tegenover Medisch Contact verklaarde hij waarom: „Plotseling was daar die merkwaardige brandbrief, afkomstig van een groep die grotendeels bestaat uit niet-regulier werkende artsen en ondersteund door in mijn ogen vreemde clubs. Zij doen het voorkomen alsof artsen in zijn algemeenheid niet achter de coronamaatregelen staan. In mijn beleving is dat onjuist. Als je ziet wat er nu in landen gebeurt waar wetenschap niet leidend is, welke desastreuze gezondheidseffecten dat heeft, kun je niet anders dan concluderen dat het Outbreak Management Team en de overheid het in ons land prima hebben gedaan. Dat verdient steun en dan met name vanuit de zwijgende meerderheid van hardwerkende artsen.”